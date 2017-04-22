عبد القادر فرحاوي يرقد في مستشفى غرونوبل

يرقد اللاعب الدولي السابق عبد القادر فرحاوي في مستشفى غرونوبل الفرنسية، وهذا بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة مساء الأربعاء الماضي، وذلك خلال الحصة التدريبية التي كان يشرف عليها، حيث أنّ لاعب الخضر السابق هو مدرب فريق أقل من 17 سنة لنادي غرونوبل، حيث أنه خلال الحصة التدريبية سقط فجأة ليتم نقله إلى المستشفى، وحسب مقربين من فرحاوي فإنه لا يعاني من أي مرض، ومنذ الأربعاء الماضي وهو تحت المعاينة الطبية ومن المنتظر أن يغادر المستشفى اليوم أو غدا على أقصى تقدير، يذكر أن فرحاوي من مواليد 1965 بوهران ويعتبر أهم اللاعبين الجزائريين خلال فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، حيث أجبرته الإصابة على الابتعاد عن المستوى العالي ولعب آخر لقاءاته مع الخضر سنة 1994.

فوزي.ز