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غلام يودع نابولي والصحافة الإيطالية تؤكد رحيله

غلام يودع نابولي والصحافة الإيطالية تؤكد رحيله

By admin
22 أبريل، 2017
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نشر الدولي الجزائري فوزي غلام تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر وصف فيها مدينة نابولي وقال أنه عاش فيها أيام رائعة، تغريدة غلام لم تكن بريئة بحسب الصحافة الإيطالية التي أكدت أن اللاعب يودع المدينة والنادي وسيغادر بشكل رسمي مع نهاية الموسم الحالي، صحيفة “الكورير ديلو سبور” قالت أن العلاقات بين غلام وناديه باتت باردة والطلاق بالتراضي سيكون حلا يناسب الجميع، خاصة أن كل طرف متشبث بمطالبه المالية.

فينيراتو: “وضع غلام على الدكة بسبب مستواه وليس بسبب عدم التجديد”

أدلى الصحفي الإيطالي تشيرو فينيراتو بتصريحات عن وضع اللاعب الجزائري فوزي غلام ووضعه على الدكة بصورة مفاجئة، فينيراتو أرجع السبب لتراجع مستوى اللاعب وليس لعدم تجديده للعقد وصراعه مع الإدارة، كما يقول البعض: “وضع غلام بديل لا يعود لصراعه مع الإدارة، أعتقد أن سترينيتش يقدم مستوى جيدا، كما أن مستوى غلام ليس ثابتا منذ عودته من كأس إفريقيا التي لعبها مع المنتخب الجزائري، وضع ميرتينز مثل وضع غلام فهو لم يجدد بعد فلماذا يلعب ميرتينز ولا يلعب غلام؟ أعتقد أن الخيارات الرياضية للمدرب ساري لا علاقة لها بالمشاكل الإدارية”.

بورقعة-ع

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