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فابريغاس: تيري لا بديل له وسنقاتل لتحقيق الثنائية من أجله

فابريغاس: تيري لا بديل له وسنقاتل لتحقيق الثنائية من أجله

By admin
22 أبريل، 2017
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تيري كان قد أعلن رحيله عن تشيلسي بنهاية الموسم الحالي بعد 22 سنة قضاها في خدمة الفريق اللندني فاز فيها ب14 لقب مختلف.

فابريجاس قال لtalk sport: “الأخبار كانت مفاجئة للجميع، فقد كان هناك الكثير من المحادثات والتخمينات أنه سيكون عام تيري الأخير في النادي”.

وأكمل “أعتقد أنه قرار شخصي للغاية بين جون والنادي، إنه من العار لأني لا أري أي لاعب يمكنه القيام بدور تيري للفريق، هو لاعب لا بديل له”.

الأسباني أَضاف “سنفتقد تيري وأتمنى التتويج بالثنائية الموسم الحالي لتكون خير نهاية لمسيرة تيري مع البلوز”.

وتابع “أن تنهي مسيرتك مع النادي الذي قضيت فيه كل مسيرتك المهنية برفع كأس بطولتين سيكون  أمر رائع لتيري، سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك لتكون بمثابة هدية وداع اللاعب”.

تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة، ويواجه غداً توتنهام في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويأمل في عبور سبيرز لمواصلة المنافسة على تحقيق الثنائية.

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