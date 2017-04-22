فينغر غير قلق من مواجهة مانشستر سيتي

يستعد نادي أرسنال الآن لخوض مباراة صعبة وحاسمة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد وذلك في الدور نصف النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي هذا الموسم وستقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

تُعد تلك البطولة هي أمل كبير لكل من الفريقين حيث أنهما قد ابتعدا عن المنافسة على بطولة الدوري وكذلك خرجا من دوري أبطال أوروبا بدور الـ16.

وفي تصريحات المدرب الفرنسي أرسين فينغر بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال: “لا أشعر بالقلق من مباراة مانشستر سيتي الآن، ربما شعرت بذلك عام 2014 حيث كنا نريد الفوز بالبطولة بشدة وكان الجميع يطالب بلقب بعد غياب طويل ولكن الآن الأمر ليس كذلك”.

وأضاف: “هذه المرة هي مباراة خاصة ونسب الفوز بها متساوية من الجانبين بالرغم من تفضيل البعض لسيتي على الورق، هذه بطولة مختلفة عن الدوري ولها أجواء خاصة، أعتقد أننا سنخوض مباراة جيدة خاصة أننا لا نحمل ذكريات سيئة في تلك البطولة”.

وتابع قائلًا: “أنا فخور للغاية بسبب وجود الكثير من المدربين الرائعين في الدوري الإنجليزي، ليس من السهل الفوز بتلك البطولة، إنها بطولة كبيرة وعلينا تقديم أداء مميز من أجل الفوز بالكأس”.

يذكر أن المدرب الفرنسي قد تعرض للكثير من الانتقادات بالفترة الماضية بسبب مستوى الجانرز الذي تراجع كثيرًا ويظهر ذلك بوضوح في غياب بطولة الدوري لسنوات والإقصاء من دوري أبطال أوروبا دائمًا من الدور ثمن النهائي.

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