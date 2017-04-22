لجنة الاستئناف تعفو عن سوداني وسيواجه هايدوك اليوم

في صورة غريبة أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الكرواتي لكرة القدم رفع العقوبة التي سلطت على لاعب الخضر ونادي دينامو زغراب هلال العربي سوداني، هلال كان قد عوقب بلقاء واحد على خلفية اعتدائه الواضح على لاعب لوكوموتيف زغراب، لكن الاستئناف الذي تقدم به ناديه وخاصة الضغط الإعلامي الكبير أتى بنتائج تسعد المدرب بيتيف كثيرا.

القرار من شأنه أن يعيد حالة الجدل من جديد

قرار لجنة الاستئناف جاء أسرع من المتوقع وفي ظرف يومين فقط، تقدم فيها دينامو باستئنافه وهو ما من شأنه أن يعيد الجدل من جديد على سيطرة نادي دينامو وسطوته، الصحافة الكرواتية ومعها كثير من الأندية نددت بعدم معاقبة هلال وقدمت عرائض احتجاج وبعد يومين فقط تعود الرابطة لما كانت عليه سابقا، كل هذا قد يرى أنه ظلم بائن خاصة أن الاعتداء كان واضحا.

عضو في لجنة الاستئناف: ” صوتت ضد إلغاء العقوبة لكنها ألغيت”

في ذات السياق أدلى ستيب تشيفانوفيتش عضو لجنة الاستئناف والتي تتكون من أربعة أعضاء في المجمل بتصريحات لموقع “غول” بنسخته الكرواتية تكلم فيها عن تفاصيل رفع العقوبة، ستيب قال أن الأعضاء الثلاثة الآخرين حضروا أنفسهم على رفع العقوبة لكنه عارض وطالب بتثبيتها لأن سوداني يستحقها، لكن بما أنهم كانوا ثلاثة ضد صوت واحد فقد تمكنوا من تمرير القرار.

بورقعة-ع