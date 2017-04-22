مانشستر سيتي لم يفقد الأمل ويعود بعرض خيالي لمدافع يوفنتوس

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لم يفقد الامل في ضم اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس.

وأشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن الإسباني بيب جوارديولا مازال معجب بشدة بأداء بونوتشي، خاصة بعد وصفه له في بداية الموسم أنه أفضل مدافع في العالم.

واضاف التقرير أن مصدر داخل مانشستر سيتي أخبر الصحيفة بأن مانشستر سيتي يحضر لعرض يصل إلى 60 مليون يورو من أجل اقناع يوفنتوس بالتخلي عن اللاعب في نهاية الموسم.

ويعيش بونوتشي حالة كبيرة من التألق مع يوفنتوس في الموسم الحالي، حيث أنه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، وسيخوض نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو، ويتصدر الدوري الإيطالي ويقترب من اللقب السادس على التوالي.

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