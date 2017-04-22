الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيالدوري الإيطاليملاعب العالم
مانشستر سيتي لم يفقد الأمل ويعود بعرض خيالي لمدافع يوفنتوس

مانشستر سيتي لم يفقد الأمل ويعود بعرض خيالي لمدافع يوفنتوس

By admin
22 أبريل، 2017
470
0
Share:

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لم يفقد الامل في ضم اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس.

وأشارت صحيفة “تليجراف” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن الإسباني بيب جوارديولا مازال معجب بشدة بأداء بونوتشي، خاصة بعد وصفه له في بداية الموسم أنه أفضل مدافع في العالم.

واضاف التقرير أن مصدر داخل مانشستر سيتي أخبر الصحيفة بأن مانشستر سيتي يحضر لعرض يصل إلى 60 مليون يورو من أجل اقناع يوفنتوس بالتخلي عن اللاعب في نهاية الموسم.

ويعيش بونوتشي حالة كبيرة من التألق مع يوفنتوس في الموسم الحالي، حيث أنه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام موناكو، وسيخوض نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو، ويتصدر الدوري الإيطالي ويقترب من اللقب السادس على التوالي.

goal

الموضوع السابق

الكلاسيكو| انريكي: جاهز للعب بنيمار أو بدونه.. ...

الموضوع التالي

تقارير. إصابة زلاتان أنهت مسيرته مع يونايتد ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017