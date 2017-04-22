مدرب بورتو يهاجم الاتحادية البرتغالية ولجنة التحكيم بسبب براهيمي

نشط أمس الجمعة مدرب نادي بورتو “نونو أسبريتو سانتو” ندوة صحفية للحديث عن لقاء فيرينسي والذي سيقام يوم غد الأحد ضمن لقاءات الدوري البرتغالي الممتاز، نونو استغل الفرصة من جديد من أجل تسليط الضوء على الطرد الظالم الذي تعرض له لاعبه الجزائري، ياسين براهيمي في لقاء براغا الماضي واستغل الفرصة من أجل مهاجمة الجميع.

نونو سانتو: ” عقوبة براهيمي سخيفة واللاعب لم يقم بأي شيء”

نونو سانتو تحدث بداية عن كواليس الواقعة وأكد أنه كان قريبا جدا من اللاعب والحكم الرابع، مدرب بورتو قال أن براهيمي لم يقل شيئا وأعادها ثلاث مرات للتأكيد على براءة لاعبه، لكن الحكم الرابع سمع شيئا آخر ودون أشياء لم يسمعها كل هذا من أجل معاقبة اللاعب وهو ما حدث بعد أن سلطت عليه لجنة العقوبات عقوبة بلقاءين.

“بورتو يحارب والازدواجية في المعايير هي السائدة”

بعد ذلك هاجم مدرب بورتو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وقال أنه يتعامل بازدواجية في المعايير، فنفس الأخطاء التي يعاقب عليها لاعبو بورتو بلقاءين وثلاثة لا تعتبر حدثا عند فريق بنفيكا وهو أمر غير مقبول بالمرة، نونو قال أن براهيمي لم يقل شيئا لكن الاتحاد البرتغالي رأى إبعاده من أجل إضعاف الفريق.

“العقوبة سخيفة ونتمنى أن يراجع الاتحاد نفسه “

وبعد أن مسح بهم بلاط قاعة المؤتمرات وجه مدرب بورتو نداء للاتحاد البرتغالي بضرورة مراجعة العقوبة التي وجهها لبراهيمي، نونو يرى أن براهيمي يجب أن يعود للفريق إن لم يكن في لقاء فرينسي يوم غد في اللقاء الذي يليه، والحقيقة أن نونو يجب أن يخاف على نفسه من العقوبة عوض مساندة براهيمي بعد التصريحات النارية التي أطلقها.

بورقعة-ع