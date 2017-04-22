نيدفيد: موناكو فريق شاب وأليغري سيجدد تعاقده

يؤمن التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس الإيطالي بأن النادي سيقوم بتجديد عقد المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري بعد موسمه الناجح، كما أِشاد بفريق موناكو الفرنسي الي أوقعته قرعة دوري أبطال أوروبا في طريق البيانكونيري.

أليجري تمكن من تحقيق الثنائية في موسميه الأول والثاني مع يوفنتوس بتحقيق لقبي الدوري وكأس إيطاليا، ويتصدر البيانكونيري جدول الترتيب في الموسم الحالي إلى جانب التأهل إلى نصف مهائي دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي.

وتربط المدرب الإيطالي تقارير عدة بالرحيل عن العملاق الإيطالي والانتقال للتدريب في إنجلترا أو أسبانيا الموسم القادم مع التغييرات المحتملة في أندية مثل أرسنال وبرشلونة.

نيدفيد قال لميديا ست: “نريد بقاء أليجري، يقوم بعمل ممتاز هنا، ونحن سعداء للغاية بالنتائج التي يحققها ونرغب في استمراره”.

وتابع “عليه أن يكون سعيداً ومقتنعاً بالبقاء مع يوفنتوس، ولا توجد أي مشكلة من طرف النادي في تجديد عقده”.

وبعد أن أسفرت قرعة دوري الأبطال الأوروبي عن مواجهة يوفنتوس نادي موناكو في نصف النهائي، قال نيدفيد “سنواجه فريق شاب، يركض كثيراً، ولا يوجد لديه شيء ليخسره، وهنا تكمن الصعوبة في نصف النهائي”.

وأكمل “أرى تركيز عالي من لاعبي يوفنتوس، ولم يبالغ اللاعبون في احتفالاتهم بالتأهل للمربع الذهبي للبطولة بعد الإطاحة ببرشلونة”.

نيدفيد أكد “جميع المباريات صعبة، ولا يمكن اختيار فريق مفضل لمواجهته، وكل ما علينا هو التركيز وبذل قصارى الجهد لتحقيق أهدافنا أياً كان المنافس”

نيدفيد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس عام 2003 إلا أنه فقد فرصة التتويج باللقب القاري لصالح نادي ميلان الإيطالي بضربات الترجيح.

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