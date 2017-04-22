هني:” لست غاضبا من تغييري ومورينيو هنأني على مستواي”

ودع نادي أندرلخت الدوري الأوروبي من الربع النهائي بعد أداء بطولي ضد واحد من أكبر فرق العالم مانشستر يونايتد، من جانب أندرخلت شارك لاعب الخضر سفيان هني أساسيا وقدم مستوى كبيرا جدا ووصل لسقف أحسن مستوياته، حيث ساهم في 28 هدفا هذا الموسم وهو رقم كبير جدا.

“لاعبو المان لم يكونوا راضين على مستواهم ولم نكن بحاجة لإثبات أي شيء “

هني أدلى أمس الجمعة بتصريحات للصحافة البلجيكية تكلم فيها عن الإقصاء وقال أنه كان مر: ” لقد كنا قريبين جدا من التأهل لولا ذلك الهدف الذي جاء في الوقت الإضافي، أنا سعيد بمستوى الفريق، لم نكن بحاجة إلى مستوانا ضد المان لنثبت قدراتنا لأننا أصلا فريق قوي” وأضاف: ” لاعبو المان لم يكونوا سعداء، لم أتمكن من تغيير قميصي مع أحدهم لأنهم ولجوا غرف تغيير الملابس سريعا ولم يحيوا حتى أنصارهم على عكس المدرب مورينيو الذي خصنا بتحية كبيرة وأكد أننا كنا في المستوى”.

“علينا مواصلة العمل وتحقيق الأهداف الممكنة”

هني أدلى بتصريح آخر للموقع الرسمي للنادي تكلم فيه عن اللقاء أيضا حين قال: ” قدمنا لقاء جيدا مثل اللقاء الماضي في الذهاب لم نخف من المان يونايتد ولم نتراجع وقدمنا كرة هجومية، علينا أن نبقي رأسنا عاليا ونواصل العمل بكل قوة من أجل اللقاءات المقبلة “.

مدرب أندرخلت: ” لا أحد يملي علي خياراتي وغيرت هني لأنه مصاب”

خروج هني بعد 19 دقيقة من بداية الشوط الثاني وتغييره بزميله ستاينكو شكل صدمة للجميع على اعتبار أن هني كان أحسن لاعب في فريقه، فيلر سئل عن الموضوع بعد نهاية اللقاء وهنا بدا التقني السويسري غاضبا وأكد أن الجميع مطالب باحترام قراراته لأن أي لاعب في الفريق قادر على تقديم الإضافة قبل أن يؤكد أن إخراجه لهني كان بسبب الإصابة.

“هني لعب اللقاء مصابا وغامر بنفسه”

فيلر كشف أن هني بدأ اللقاء مصابا، تحامل على نفسه وأصر على اللعب من أجل مساعدة فريقه وهو أمر يدفع للفخر ويقربه أكثر من أنصار ناديه، لكنه في المقابل ليس بالأمر الاحترافي لأن الإصابة يمكن أن تتضاعف وتبعده عن لقاءات مقبلة أهم وهو ما حدث بالفعل، حيث كشفت تقارير بلجيكية يوم أمس أن إصابة هني تضاعفت أكثر.

أصيب وقد يغيب عن لقاء القمة ضد بروج يوم الأحد

كشف الموقع الرسمي لنادي أندرلخت أمس الجمعة أن لاعبه الجزائري سفيان هني لم يكن حاضرا في الحصة الاسترخائية التي قام بها الفريق، الموقع الرسمي للنادي قال أيضا أن هني يعاني من رضوض لم يشر إلى طبيعتها وهو ما منعه من التدرب والخبر الأسوأ أنها قد تمنعه من المشاركة في لقاء بروج غدا الأحد في قمة الدوري البلجيكي، مشاركة هني من عدمها سيتم الفصل فيها اليوم السبت والطاقم الطبي سيعمل المستحيل لأجل تجهيزه.

بورقعة-ع