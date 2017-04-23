ألكاراز تفاجأ بأن معظم الملاعب معشوشبة اصطناعيا وغادر وهران برفقته ورقة اللقاء

كشف مصدر مطلع كان برفقة الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز ومساعديه في ملعب أحمد زبانة، حيث تابع لقاء مولودية وهران ومولودية العاصمة لحساب جولة متأخرة من البطولة المحلية أنه لم يعلق على مستوى اللقاء وأبقى ما سجله من ملاحظات في جعبته، حيث لم يبد رأيه بعد أول لقاء شاهده من البطولة المحلية بل اكتفى فقط بطلب ورقة اللقاء التي منحها لأحد مساعديه دون أن يكشف عن أي لاعب أثار إعجابه من الفريقين أو حتى تعليق عن المستوى العام للمواجهة.

استفسر عن نوعية أرضية الملاعب الجزائرية

بحسب ذات المصدر فإن السؤال الوحيد الذي طرحه ألكاراز كان حول الملاعب الجزائرية وطبيعة أرضية ميدانها وعندما علم بأن غالبية الأندية الجزائرية تلعب على أرضيات معشوشبة اصطناعيا باستثناء ثلاثة ملاعب أبدى استغرابه، السؤال الذي طرحه ألكاراز هو نفسه الذي طرحه المدربون السابقين للخضر من حاليلوزيتش إلى غوركيف لأن اللعب على هذه الأرضيات لا يساعد في تطوير قدرات اللاعبين الفنية والتقنية وعادة ما يعرقل اللاعبين في الظهور بمستواهم وهي أول فكرة أخذها ألكاراز عن الملاعب الجزائرية.

قد يتابع لقاء السياسي والمولودية بحملاوي

بعد أن عاين الكاراز ملعبي 5 جويلية بالعاصمة وتشاكر بالبليدة كملعبين معشوشبين طبيعيا من المنتظر أن يقوم المدرب الوطني بزيارة الى ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لمعاينة أرضيته وكذلك الملعب حسب اقتراح مسؤولي الفاف، حيث من المرتقب أن تكون زيارته لقسنطينة على هامش استقبال شباب قسنطينة لمولودية الجزائر لحساب الجولة السادسة والعشرين المقرة يوم 13 ماي القادم في انتظار برمجة زيارات أخرى الملاعب الجزائر لأخذ فكرة موسعة عن المنشآت الرياضية الجزائرية ومستوى البطولة المحلية التي هو بصدد اكتشافها.

تناول العشاء رفقة بلومي وحدو وشمعة

بعد أن تابع لقاء المولودية الوهرانية ومولودية العاصمة نظمت الفاف وجبة عشاء على شرف الطاقم الفني الجديد للمنتخب الوطني في أحد مطاعم الباهية وهران وهي المأدبة التي تم فيها توجيه الدعوة لكل اللاعبين الدوليين السابقين في الغرب الجزائري، إلا أن بعضهم لم يلب الدعوة لأسباب مختلفة كتاسفاوت ومغارية بالمقابل سجل كل من حدو، شمعة ولخضر بلومي حضورهم إضافة إلى رئيس مولودية وهران بابا.

غادر من وهران والعودة مقررة بداية ماي

غادر الناخب الوطني ألكاراز الجزائر صباح أمس من مطار السانية بوهران في اتجاه أليكانت الإسبانية رفقة مساعديه على أن تكون عودته بداية شهر ماي من أجل الشروع في عمله بصفة رسمية في الجزائر، حيث سيمكث هنا إلى غاية منتصف شهر جوان القادم، أي بعد لعب لقاء الطوغو في تصفيات كان الكاميرون 2019، حيث سيكون ألكاراز أمام مهام بالجملة خلال تواجده بالجزائر ومن بينها برمجة تربص للمحليين إن سمحت له البرمجة الحالية بذلك.

ب-بكوش