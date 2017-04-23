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أنيلكا ينصح مبابي بتجاهله والاقتداء بـ “رونالدو”

أنيلكا ينصح مبابي بتجاهله والاقتداء بـ “رونالدو”

By admin
23 أبريل، 2017
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حث نيكولاس أنيلكا، لاعب ريال مدريد وتشيلسي الأسبق، مواطنه الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم موناكو، على تقفي أثر البرازيلي رونالدو نازاريو، لاعب الإنتر والريال السابق.

وقال أنيلكا في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية: أتذكر رونالدو في أولمبياد 1996، وإمبابي في ذات المستوى، فهو لديه المقومات التي تساعده لكي يصبح لاعبا من الطراز العالمي، ويجب أن يطور من نفسه.

وأردف: عليه أن يختار ما بين أن يصبح أنيلكا أو رونالدو.

واختتم: إذا اختار أن يحاكي مسيرتي، فسيصبح أحد أفضل المهاجمين وصاحب شخصية مميزة، سواء تدرب بجد أو لا، لكن إن سار على درب رونالدو، سيكون أسطورة وسيضع إسمه في تاريخ الرياضة.

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