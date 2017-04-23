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بلعمري: ” لا أنكر وصول عديد العروض “

بلعمري: ” لا أنكر وصول عديد العروض “

By admin
23 أبريل، 2017
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أدلى لاعب الوفاق السابق والمحترف حاليا في الشباب السعودي بلعمري بتصريحات للإعلام السعودي تكلم فيها عن غيابه الذي امتد لفترة والذي مازال يصنع الحدث، جمال بلعمري تكلم أيضا عن مستقبله ولم ينكر وجود عروض رسمية وقال:” نعترف بوجود مشاكل داخلية ولكن ما يحدث للشباب يتعرض له أي نادي، غيابي كان بسبب ظروف خاصة تعلمها الإدارة والآن عُدت لخدمة الفريق ” وحول مستقبله مع الشباب رغم تبقي سنة في عقده قال بلعمري: ” أنا أحترم عقدي مع النادي ولا أنكر وجود عروض تلقيتها في الفترة الأخيرة، كانت من أندية خليجية ” .

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