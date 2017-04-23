بودبوز: “صحيح أن هناك توجها يؤكد رحيلي لكن لا شيء مؤكد”

أدلى لاعب الخضر ونادي مونبوليي رياض بودبوز أمس السبت بتصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية تكلم فيها عن عديد الأمور في موسمه الحالي، نبدأ من حيث أنهى رياض حواره الأمر يتعلق هنا بمستقبله حيث قال: ” صحيح هناك توجه عام يقول بمغادرتي نهاية الموسم الحالي لكن ولحد الساعة ليس هناك أي شيء أكيد، لم يتأكد بعد رحيلي سننتظر نهاية الموسم ونرى “.

“رغبتي هي التوقيع لنادي كبير لكن لا أعرف متى يحصل ذلك”

رغم نفيه لرحيله رسميا إلا أن رياض لم ينف رغبته في ذلك وفي هذا الشأن قال: “لن أخفي رغبتي في اللعب لفريق كبير أنا أرغب فعلا في ذلك ولكنني لا أعرف متى يأتي الأمر المهم أن رغبتي هي اللعب في فريق كبير يتيح لي التطور أكثر، أريد التوقيع لنادي يتيح لي أيضا اللعب كما ألعب الآن مع مونبوليي ومع مدربي غاسيت “.

“سأقوم بدراسة كل العروض ولا أستبعد البقاء في فرنسا”

عن الوجهة المحتملة له في حال غادر أكد رياض أنه سيختار العرض الأنسب له حتى لو كان فرنسا: “كرة القدم الفرنسية مليئة بالأشخاص الذين يتكلمون كثيرا، سابقا كنت أقدم مستويات كبيرة لكن في نهاية الموسم لا أحصل على العروض التي أريد، كانت خيبة أمل بالنسبة لي، الآن الأمور تغيرت، أعرف جيدا ماذا أفعل وكيف أسير أموري، سأقوم بدراسة كل العروض التي تصلني لن أهمل أي عرض حتى عروض الأندية الفرنسية فربما أبقى في الليغ 1 “.

شارك أساسيا ضد البي آس جي ومني بهزيمة

على بعد سبع نقاط كاملة من منطقة الخطر وأربع جولات عن نهاية الدوري صار نادي مونبوليي في منأى تام عن السقوط، رفقاء رياض بودبوز لعبوا لقاء شكليا يوم أمس ضد باريس سان جرمان انتهى بسقوطهم بهدفين من دون رد، من جانب مونبولي شارك بودبوز أساسيا ولعب تسعين دقيقة لكنه لم يقدم مستوى كبيرا وهذا نظرا للسيطرة التي فرضها لاعبو فريق العاصمة على اللقاء إضافة الى الطريقة الدفاعية التي تبناها مدرب مونبوليي التي لم تأت أكلها بما أن الفريق مني بالهزيمة التي لم تؤثر على ضمان النادي لبقائه مع كبار الليغ1 .

بورقعة-ع