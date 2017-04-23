تايدر يقدم مستوى كبير أمام أتلنتا

سقط نادي بولونيا أمس على أرضية ميدان أتلنتا في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو الإيطالي بعد أن انتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء عرف ندية كبيرة جدا بين الفريقين، الخسارة جمدت رصيد بولونيا عند النقطة 35 في المركز 15 إلا أنها لم تؤثر على وضع النادي الذي ضمن البقاء منذ مدة، من جانب الزوار أشرك المدرب دونادوني لاعبه الجزائري سفير تايدر في التشكيلة الأساسية وكان عند حسن الثقة، أين قدم لقاء في القمة اختير على إثره ثاني أحسن لاعب في فريق بحسب موقع هوسكورد، أين قام بواجب دفاعي كبير وحرم أتلنتا من هدفين محققين.

ب-ب