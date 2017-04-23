دياو كيتا يُسجل أسرع هاتريك في الدوري الإيطالي

سجل اللاعب الدولي السنغالي دياو كيتا لاعب فريق لاتسيو الإيطالي هاتريك في شباك فريق باليرمو بالمباراة التي جمعت الثنائي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي، دخل به تاريخ البطولة بأسرع هاتريك.

المباراة التي جمعت الثنائي إنتهت بفوز نسور لاتسيو بسداسية مقابل هدفين للفريق الضيف، وقع اللاعب السنغالي منهم على ثلاثية في الدقائق 21، 24، 26، فيما سجل شيرو إيموبيلي ثنائي في الدقائق 8،9، وختم لوكو كريكو السداسية في الدقيقة الـ90.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيبن قد دخلا في سراع سابق على ضم اللاعب السنغالي خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.

ورفعت نسور لاتسيو من نقاطها في البطولة إلى النقطة رقم 64 في المركز الرابع، فيما ثبت باليرمو في المركز قبل الأخيرة برصيد 16 نقطة.

ومن المتوقع أن يُشعل اللاعب الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد المستوى الطيب الذي يظهر به خلال الفترة الحالية والدعم الكامل الذي يمنحه له مدربه.

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