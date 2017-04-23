غزال تفاوض مع نادي غلطة سراي يوم الخميس الماضي

كشفت صحيفة “ميليات ” التركية يوم أمس أن لاعب الخضر رشيد غزال وأحد موكليه تفاوضوا مع مسيري غلطة سراي يوم الخميس الماضي، الصحيفة التركية قالت أن إدارة النادي استغلت تواجد غزال في تركيا من أجل لعب لقاء الدوري الأوروبي ضد بيشكتاش وربطت معه اتصالا وهو فعل غير احترافي بالمرة من رشيد المطالب بالتركيز على لقاءات فريقه وليس على مستقبله الكروي .

مدرب ليون أبعده عن لقاء موناكو سهرة اليوم

فجر مدرب ليون برونو جينيزيو مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلن غياب لاعبه الجزائري رشيد غزال عن لقاء ليون سهرة اليوم ضد موناكو، غياب غزال وبحسب مدربه كان لأسباب فنية لكن الجميع يدرك أن هذا الأمر غير صحيح لأن غزال لاعب أساسي في المجموعة كما أن النادي يعاني من غيابين مهمين الأول هو لاكازيت المصاب والثاني فقير المرهق فكيف يتم الاستغناء عن الجناح الوحيد في الفريق؟ .

غزال يعد أيامه الأخيرة واللقاءات المقبلة ستؤكد ما إذا كان إبعاده فنيا

كل من يؤمن أن إبعاد غزال عن لقاء اليوم هو عقوبة غير مباشرة له أكد أن لاعب الخضر يعد أيامه الأخيرة، الصحافة الفرنسية كانت تنتظر الوقت الذي يبعد فيه رشيد نهائيا لأنها كانت تدرك أنه لن يجدد ومحاولات إدارة ناديه بإغرائه باللعب لن تكون ذات فائدة فهل لقاء موناكو هو موعد الإبعاد أم أن رشيد سيعود في قادم اللقاءات ؟ .

بورقعة-ع