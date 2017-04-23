الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالمنتخب الوطنيملاعب العالم
فيغولي يبعد عن لقاء إيفرتون

فيغولي يبعد عن لقاء إيفرتون

By admin
23 أبريل، 2017
976
0
Share:

غاب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن لقاء فريقه واست هام أمس عندما استقبل نادي إيفرتون لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من البريمرليغ في لقاء انتهى على وقع نتيجة التعادل السلبي، فيغولي لا يعاني من أية إصابة أو معاقب بل غاب لأسباب فنية من المدرب الكرواتي للمطارق بيليتش الذي يبدو أنه أخرج سفيان نهائيا من حساباته في الجولات الأخيرة، وضعية تتوجب على فيغولي البحث عن مستقبله خارج لندن والخروج سريعا صوب نادي يضمن له اللعب والعودة إلى مستواه لأن بقاءه في واست هام سيزيد من تراجع مستواه الموسم القادم ببقاء نفس المدرب.

ب-ب

الموضوع السابق

تايدر يقدم مستوى كبير أمام أتلنتا

الموضوع التالي

ماندي: ” لا أعرف لوكاس ألكاراز وأتطلع ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017