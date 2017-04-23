فيغولي يبعد عن لقاء إيفرتون

غاب الدولي الجزائري سفيان فيغولي عن لقاء فريقه واست هام أمس عندما استقبل نادي إيفرتون لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من البريمرليغ في لقاء انتهى على وقع نتيجة التعادل السلبي، فيغولي لا يعاني من أية إصابة أو معاقب بل غاب لأسباب فنية من المدرب الكرواتي للمطارق بيليتش الذي يبدو أنه أخرج سفيان نهائيا من حساباته في الجولات الأخيرة، وضعية تتوجب على فيغولي البحث عن مستقبله خارج لندن والخروج سريعا صوب نادي يضمن له اللعب والعودة إلى مستواه لأن بقاءه في واست هام سيزيد من تراجع مستواه الموسم القادم ببقاء نفس المدرب.

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