هاري كين: علينا أن نتعلم كيف نفوز في المباريات الكبيرة

يعتقد الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أن فريقه عليه أن يلعب بشكل أفضل في المباريات الكبيرة حتى لا يستمر الابتعاد عن البطولات أكثر من ذلك.

كان توتنهام قد ودع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تشيلسي بأربعة أهداف لهدفين على ملعب ويمبلي.

وقال كين في تصريحات صحفية: “لقد هزمونا مرتين ولم نهزمهم إلا في مباراة واحدة، إنه أمر محبط لنا، علينا أن نجد الحل المناسب للفوز في المباريات الكبيرة كما يفعل تشيلسي”.

أضاف المهاجم الإنجليزي “علينا أن نتعلم من تشيلسي، واجهناهم منذ عامين في نهائي كأس الرابطة، سيطرنا على المباراة ونجحوا في الفوز علينا في النهاية”.

كان تشيلسي قد نجح في الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2015/2014 على حساب توتنهام في ملعب ويمبلي بهدفين نظيفين.

أكمل كين “تشيلسي لديها فريق قوي ونحن كذلك أيضاً، علينا أن نؤدي بالشكل المطلوب في المباريات الكبيرة حتى لا نرى أنفسنا من جديد بعيدينعن البطولات”.

شارك ابن الـ23 عاماً في 32 مباراة مع توتنهام هذا الموسم سجل خلالها 26 هدفاً ومرر خمس تمريرات حاسمة.

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