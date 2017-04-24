أغويرو وسيلفا يستعدان لديربي مانشستر بالرغم من الإصابة

تلقى نادي مانشستر سيتي خسارة مؤثرة من أرسنال بالدور نصف النهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي هذا الموسم، حيث انتهت المباراة بفوز الغانرز بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية.

سيخوض النادي اللندني المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة أمام جاره تشيلسي الذي تأهل أيضًا على حساب توتنهام بنتيجة 4-2.

ومن جانب كتيبة المدرب بيب غوراديولا فقد تعرض كل من دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو لإصابة في المباراة مما جعل الإسباني يخرج في الدقيقة 22 من الشوط الأول بينما خرج الأرجنتيني في بداية الشوط الثالث.

ولكن وفقًا لتقارير “غول” سيدفع المدرب الإسباني باللاعبين في مباراة الفريق القادمة أمام مانشستر يونايتد بالدوري، وذلك من أجل الحفاظ على التواجد في المراكز الأربعة الأولى والفوز بالديربي.

يذكر أن السيتزنز الآن في المركز الرابع برصيد 64 نقطة بينما مان يونايتد في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، وسيلعبان ديربي مانشسر المؤجل يوم الخميس المقبل.

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