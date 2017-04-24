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الكشف عن سبب إحتفال خاميس بهدفه في الكلاسيكو

الكشف عن سبب إحتفال خاميس بهدفه في الكلاسيكو

By admin
24 أبريل، 2017
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بعد أن سجل اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب فريق ريال مدريد هدفاً في شباك فريق برشلونة أمس بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني، حرص على الإحتفال بطريقة مميزة للغاية.

صحيفة أس الإسبانية أوضحت السبب الذي دفع خاميس رودريغيز نجم ريال مدريد للاحتفال بهدفه بطريقة غريبة خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة أمس الأحد.

اللاعب الكولومبي شارك كبديل في الدقيقة 82 ونجح في تسجيل هدف التعادل بعد ذلك بدقائق، ثم احتفل بالهدف عبر وضع أصبعه على رأسه مما أثار حيرة الجميع.

James Real Madrid La Liga 2442017

وأكدت الصحيفة بأن خاميس أهدى الهدف لابنته وذلك بعد أن وعدها بأنه سينفذ هذه الحركة في حال تسجيل هدفاً الليلة، وهو ما نفذه بالفعل في أرض الملعب.

يذكر أن برشلونة قتل ريال مدريد بالتعادل الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة بعد ذلك حيث سجل ليونيل ميسي هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة.

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