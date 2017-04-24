الكشف عن كلمات رونالدو “الغاضبة” بعد هدف ميسي القاتل

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن كلمات اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني رداً على هدف ليونيل ميسي القاتل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن اللاعب البرتغالي كان غاضباً للغاية من زملاءه خاصة الأول لوكا مودريتش والثاني مارسيلو والذين تركا سيرجي روبرتو ليتحرك بسهولة إلى مرمى الملكي.

وأشاح رونالدو بيديه لزملائه بأنه كان يجب الحصول على روبرتو وإيقافه عن المرور بذلك الشكل ، وهي اللقطات التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

مارسيلو بعد المباراة قد اعترف بخطأه القاتلة بترك روبرتو يمر بهذا الأسلوب.