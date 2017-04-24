انتقادات قاسية لجمهور الريال بسبب حضور البارسا الكثيف بالبرنابيو

انتقدت صحيفة ماركا الإسبانية جمهور نادي ريال مدريد بعد المباراة بسبب الحضور الكثيف لجمهور المنافس بمباراة الكلاسيكو بالأمس في ملعب سانتياغو برنابيو.

وأشارت الصحيفة أن هناك عدد كبير من جماهير الريال قد قامت بإعادة بيع تذاكرها الخاصة بالمباراة للجمهور قبل ساعات من الكلاسيكو حتى يحققون الربح.

ولم يتخذ جمهور الريال حساسية الموقف وأن الفريق لا يحتاج سوى الدعم من جمهوره ، ولكن المدرجات الخاصة بالريال كانت مكتظة بالجمهور البرشلوني.

الأمر قد ظهر في لحظة احتفال الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة في الهدف الثالث والقاتل بالمباراة.