الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
انتقادات قاسية لجمهور الريال بسبب حضور البارسا الكثيف بالبرنابيو

انتقادات قاسية لجمهور الريال بسبب حضور البارسا الكثيف بالبرنابيو

By admin
24 أبريل، 2017
1496
0
Share:
انتقدت صحيفة ماركا الإسبانية جمهور نادي ريال مدريد بعد المباراة بسبب الحضور الكثيف لجمهور المنافس بمباراة الكلاسيكو بالأمس في ملعب سانتياغو برنابيو.
وأشارت الصحيفة أن هناك عدد كبير من جماهير الريال قد قامت بإعادة بيع تذاكرها الخاصة بالمباراة للجمهور قبل ساعات من الكلاسيكو حتى يحققون الربح.
ولم يتخذ جمهور الريال حساسية الموقف وأن الفريق لا يحتاج سوى الدعم من جمهوره ، ولكن المدرجات الخاصة بالريال كانت مكتظة بالجمهور البرشلوني.
الأمر قد ظهر في لحظة احتفال الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة في الهدف الثالث والقاتل بالمباراة.
الموضوع السابق

دافيد لويز : تشيلسي يفكر الآن في ...

الموضوع التالي

برشلونة يُطالب بالتحقيق مع راموس بعد رد ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017