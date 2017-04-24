برشلونة يُطالب بالتحقيق مع راموس بعد رد فعله الغريب جراء طرده !

طالب روبيرت فيرنانديز المدي الرياضي بفريق برشلونة الإسباني بالتحقيق مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بعد الطريقة والتي تعامل بها جراء طرده في لقاء برشلونة .

وكان راموس طُرد خلال لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني بالأمس بعد تدخله العنيف على ليو ميسي نجم برشلونة .

وتوجه راموس بكلام سيئ الى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قبل خروجه من الملعب .

ونقل موقع فوتبول إسبانيا تصريحات فيرنانديز والذي قال : أتوقع من الإتحاد الإسباني أن يتخذ موقف تجاه ماحدث من راموس وهو موقف مشابه لما حدث مع نيمار .

وتابع روبرت فيرنانديز : لا أعلم الى من كان يُوجه راموس كلامه الغريب ولكن يجب أن يتم التحقيق معه .