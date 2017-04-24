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برشلونة يُطالب بالتحقيق مع راموس بعد رد فعله الغريب جراء طرده !

برشلونة يُطالب بالتحقيق مع راموس بعد رد فعله الغريب جراء طرده !

By admin
24 أبريل، 2017
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طالب روبيرت فيرنانديز المدي الرياضي بفريق برشلونة الإسباني بالتحقيق مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بعد الطريقة والتي تعامل بها جراء طرده في لقاء برشلونة .
وكان راموس طُرد خلال لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني بالأمس بعد تدخله العنيف على ليو ميسي نجم برشلونة .
وتوجه راموس بكلام سيئ الى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قبل خروجه من الملعب .
ونقل موقع فوتبول إسبانيا تصريحات فيرنانديز والذي قال : أتوقع من الإتحاد الإسباني أن يتخذ موقف تجاه ماحدث من راموس وهو موقف مشابه لما حدث مع نيمار .
وتابع روبرت فيرنانديز : لا أعلم الى من كان يُوجه راموس كلامه الغريب ولكن يجب أن يتم التحقيق معه .
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