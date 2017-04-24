بن طالب يظهر بمستوى رائع ضد لايبزيغ

استطاع نادي شالك الألماني عرقلة مسار صاروخ الدوري الأماني هذا الموسم الصاعد حديثا ريد بول لايبزيغ حين فرض عليه التعادل بهدف لهدف رغم أن اللقاء أقيم في غيلزن كيرشن معقل شالك، من جانب شالك شارك الدولي الجزائري نبيل بن طالب أساسيا ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى جد مميز، حيث منحه موقع “هو سكورد” تقييما جيدا وصل لـ7.2 من 10 كأحسن لاعبي الوسط في فريقه وثاني أحسن لاعب من جانب فريقه مع مسجل هدف التعادل كلاس يان هنتيلار، أرقام بن طالب المحققة كانت مميزة خاصة اللمسات ونجاحها، حيث بلغت نسبة نجاح نبيل 84 في المائة كأكثر من لمس الكرة من جانب فريقه.

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