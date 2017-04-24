بودبوز: ” لا أعرف زطشي وقدوم ألكاراز سيكون في صالح المنتخب”

أدلى العب الخضر رياض بودبوز بتصريحات لموقع “لاغازيت دو فنياك” المتخصص تكلم فيه عن أمور عديدة، بداية حديث رياض كان عن لقاء البي أس جي، حيث كشف أن الفريق الخصم استحق الفوز لأنه سيطر على اللقاء كما شدّد على أن فريقه حاول تقديم كل شيء من أجل الخروج بنتيجة مرضية من ملعب بارك دي برانس لكن الحظ لم يكن إلى جانبهم وانهزموا بهدفين من دون رد، رياض انتقل في النصف الثاني من حواره للحديث عن المنتخب الوطني وكذا الرئيس الجديد للفاف ومن دون شك الناخب الوطني الجديد .

” لم أتكلم مع زطشي لحد الآن”

بداية حديث رياض فيما يخص الشأن الكروي الجزائري كان عن انتخابات الفاف، حيث كشف صاحب اليسرى القوية أنه لا يعرف زطشي ولم يسمع به من قبل كما أنه لم يتواصل معه لحد الآن ” لا أعرف زطشي ولا أعرفه حتى قبل أن يكون رئيسا للفاف لم أسمع به من قبل كما أنني لم أتحادث معه بعد وصوله ليكون رئيسا جديدا للاتحادية ” .

“براهيمي أكد لي أنه مدرب صارم ويحب كرة القدم الجميلة”

بعد رئيس الفاف الجديد انتقل بودبوز للمدرب الجديد، حيث أكد مرة أخرى جهله الكامل لهذا الاسم لكنه في المقابل كشف عن تواصله مع براهيمي ليحدثه عنه: ” أنا أتواصل أحيانا مع براهيمي، لقد تحدثت معه بعد تعيين ألكاراز، لقد أكد لي أنه مدرب صارم لكنه يحب لعب كرة القدم الجميلة وهو ما سيساعد المنتخب الوطني من دون شك “.

“موسمي الحالي ممتاز وألكاراز سيقرر إذا كنت أستحق مكانا مع المنتخب”

قدوم مدرب جديد للمنتخب من شأنه أن يساعد رياض كثيرا، فحتى في ظل تألقه سابقا فإن المدربين المتعاقبين منحوا المكان الأساسي دائما للاعبين مثل محرز، فيغولي، براهيمي وسوداني وعن استحقاقه لمكان أساسي قال: ” أعتقد أن المدرب وحده من يستطيع أن يحكم علي ويقرر وضعي على الدكة أم كأساسي، موسمي الحالي ممتاز وأظن أني قادر على منح الإضافة “.

“سأرضى بكرسي الاحتياط إذا كان هناك لاعبين أكثر جاهزية مني”

رياض شدد على أنه لن يرفض أبدا اللعب للمنتخب الوطني رغم وضعه كبديل في كل مرة، حيث أكد أن المدرب مطالب باختيار الأحسن وإذا رأى أن هناك من هم أحسن منه سيقبل بالدكة: ” على العموم الأهم بالنسبة لي هو المنتخب وتحقيق النتائج الجيدة والمدرب عليه أن يختار العناصر الجيدة التي تلعب باستمرار وإذا رأيت أن هناك من هم أحسن مني سأقبل بكرسي الاحتياط من دون مشكل “.

“اللعب في دوري كبير يستهويني لكني أفضل الدوري الإسباني”

بعد الحديث عن المنتخب انتقل رياض للحديث عن مستقبله، حيث لم ينف بداية إمكانية رحيله وهو التوجه السائد حاليا وتكلم بعد طلكم عن الدوري الذي يمكن أن يلعب فيه وقال: ” الكل يعلم أن البطولة الإسبانية تستهويني ليس فقط الإسبانية بل كل الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الألماني يبقى دوريا كبيرا سأرى عند نهاية الموسم الوجهة التي سأذهب إليها “.

“لو كنت برازيليا لكانت قيمتي أعلى”

الحديث عن انتقال رياض في هذه الأيام يقودنا إلى القيمة التي قالت إدارة مونبوليي أنها تطلبها جراء التنازل عنه وهي 15 مليون أورو والتي علق عليها رياض قائلا” لا أعلم إن كانت قيمة الـ15 مليون أورو هي قيمتي الحقيقية لست على إطلاع على أمور السوق لكن أعتقد أنني لو كنت برازيليا كان الأمر أحسن أليس كذلك ( يضحك )” قبل أن يعود للحديث عن وجهته المقبلة وهل هناك نادي محبب يرغب في الانتقال إليه وقال:” على العموم سنرى في نهاية الموسم الوجهة التي سألعب لها وما هي القيمة التي سأنتقل بها ليست لدي وجهة محددة كما قلت ولا نادي مفضل لكني وككثير من الجزائريين أحب ريال مدريد “.

الصحافة الفرنسية انتقدته بعد أدائه المتواضع ضد باريس سان جرمان

بعيدا عن تصريحه عقب لقاء باريس سان جرمان انهالت الصحافة الفرنسية بالنقد على لاعب الخضر رياض بودبوز بعد مستواه المتواضع ضد البي آس جي، صحيفة ليكيب قالت يوم أمس أن رياض لم يكن عند حسن ظن الجماهير به كأحسن لاعب وأهم عنصر وظهر بمستوى شاحب ولم يخلق أي فرص، “ليكيب” منحت رياض تقييما جد متواضع وصل لـ4 من عشرة وهو تقييم من شأنه أن يسهم في تراجعه أكثر في ترتيب أحسن لاعبي الليغ 1 .

بورقعة-ع