ثورة ريال مدريد تستهدف إبرام ثماني صفقات نارية في الصيف

كشفت تقارير صحفية اسبانية ان نادي ريال مدريد على إستعداد لإحداث ثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي القادم بإبرام ثماني صفقات نارية في أعقاب الهزيمة من برشلونة 3-2 بالليغا الاسبانية.

وذكرت صحيفة أكسبريس الانجليزية وفقاً للتقارير الواردة من صحيفة دون بالون ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينوي الاطاحة بستة لاعبين من خطط للموسم للمقبل والتعاقد بثمانية لاعبين بدلاً منهم.

وأوضحت الصحيفة ان بيريز يجهز مبلغ ضخم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل ، حيث يضع ضمن أولوياته التعاقد مع حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ، بالاضافة لاستعادة مدافعه خيسوس فاييخو الذي أمضى هذا الموسم على سبيل الإعارة في آينتراخت فرانكفورت الالماني.

ومع إحتمالية رحيل المدافع البرتغالي بيبي ، ينظر الريال الى التعاقد مع صخرتي يوفنتوس ومانشستر سيتي ليوناردو بونوتشي ونيكولاس أوتاميندي.

كما يرغب زين الدين زيدان مدرب الريال للتوقيع مع ظهير أيسر هذا الصيف مع إقتراب فابيو كوينتراو من مغادرة الفريق.

كما سيعود ماركوس لورينتي الى الريال حال انتهاء فترة اعارته في ديبورتيفو الافيس.

وعلاوة على ذلك، يتطلع ريال مدريد للتوقيع مع ثلاث مهاجمين جدد لخلافة كريم بنزيمة وموراتا ، وغاريث بيل الذي يكافح من أجل التغلب على الإصابات.

وأصبح موهوب موناكو الساطع كيليان مبابي وجوهرة اليوفنتوس باولو ديبالا من ضمن الاسماء المطلوبة من قبل معظم بيريز.