حداد يحضّر لخطف النقل التلفزي لمباريات الرابطة الأولى من اليتيمة

علمنا من مصادرنا الخاصة أن مالك قناة “دزاير تي في”، حداد يخطط في الخفاء لخطف حصرية نقل مباريات الرابطة الأولى من التلفزيون الجزائري، بدليل أن القناة تقدمت بطلب رسمي إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم والاتحادية للسماح لها بنقل عدد من المباريات الودية لفرق النخبة، في تجربة لتأكيد قدرتها على ضمان نقل مميز للمباريات الرسمية.

طموحه كبر بنجاحه مع لقاءات الرابطة الثانية

ما يجب أن نشير إليه أن حداد كان يرغب في الموسم الماضي في الفوز بحقوق نقل مباريات الرابطة الأولى حصريا، لكن اليتيمة فازت بها في الأخير، ليكتفي حداد بحقوق نقل مباريات الرابطة الثانية، وبعد نجاحه في ذلك كبر طموحه، حيث يصر على الفوز بحق نقل مباريات النخبة على المباشر بدءا من البطولة القادمة.

قناته تقدمت بطلب رسمي لنقل لقاءات ودية لفرق النخبة

في السياق ذاته، فقد علمنا أن قناة “”دزاير تي في” طلبت نقل عدد من المباريات الودية لفرق الرابطة الأولى في الفترة القادمة، حيث ستكون حاضرة في لقاء الغد بين شباب قسنطينة وشباب بلوزداد في ملعب 20 أوت بالعاصمة من أجل تغطية اللقاء أو بالأحرى نقله على المباشر على اعتبار أن اليتيمة لا تنقل المباريات الودية.

اليتيمة تعمّدت نقل 7 مباريات أسبوعيا لتأكيد أحقيتها بحصرية البث

ما يمكن أن نقوله في هذا الشأن أن التلفزيون الجزائري أو ما يعرف بين الجماهير باليتمية، تعمد نقل 7 مباريات من كل جولة من بطولة الرابطة الأولى لم يأت من فراغ، بل هو نابع من تخوفها من الخطر القادم من القناة التي يملكها حداد، لذلك تريد أن تثبت قدرتها على تلبية طلب جماهير كل الفرق بنقل مباريات على المباشر من ملاعب صعبة مثلما حدث في ملعب لهوى إسماعيل بتاجنانت.

احتجاج الفرق على طريقة توزيع حقوق البث قد يحسم الموقف لحداد

سيحاول حداد مالك قناة “دزاير تي في”، استغلال احتجاج الفرق على طريقة توزيع حقوق البث التلفزي، بما أن كل الفرق تتلقى نفس القيمة المالية، رغم أن بعضها تنقل له ما يزيد عن 15 مباراة كل موسم في صورة وفاق سطيف، مولودية العاصمة، شباب قسنطينة، حيث قد تدعم هاته الفرق موقف حداد بتوزيع الأموال حسب عدد المباريات التي تنقل.

بلال.ص