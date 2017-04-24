خضيرة: أتمني مواجهة هذا الفريق في نهائي دوري الأبطال

أكد سامي خضيرة لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي على انه يتمني مواجهة ريال مدريد فريقه السابق في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات خضيرة الذي قال: لدي حلم لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في هذه النسخة.

وأضاف خضيرة: أتمني مواجهة اصدقائي السابقين توني كروس ولوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، ستكون ملحمة كروية ومباراة قوية في دوري الأبطال.

وعن مواجهة موناكو قال: موناكو فريق جيد لديه هجوم مميز وسريع، ونجح في تقديم عروض جيدة في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال علينا توخي الحذر في مواجهة النصف نهائي.