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خضيرة: أتمني مواجهة هذا الفريق في نهائي دوري الأبطال

خضيرة: أتمني مواجهة هذا الفريق في نهائي دوري الأبطال

By admin
24 أبريل، 2017
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أكد سامي خضيرة لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي على انه يتمني مواجهة ريال مدريد فريقه السابق في نهائي دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات خضيرة الذي قال: لدي حلم لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في هذه النسخة.

وأضاف خضيرة: أتمني مواجهة اصدقائي السابقين توني كروس ولوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، ستكون ملحمة كروية ومباراة قوية في دوري الأبطال.

وعن مواجهة موناكو قال: موناكو فريق جيد لديه هجوم مميز وسريع، ونجح في تقديم عروض جيدة في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال علينا توخي الحذر في مواجهة النصف نهائي.

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