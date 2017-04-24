رايولا سيحصل على بند في عقد دوناروما الجديد

يدخل فريق اي سي ميلان الإيطالي في مفاوضات من أجل التجديد مع الحارس جيانلويجي دوناروما في الفترة القادمة.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا أن عقد دوناروما الجديد سيشمل بندًا خاصًا بوكيل أعماله مينو رايولا .

وحسب التقارير فإن هذا البند سيتضمن نسبة لرايولا على أي صفقة بيع مستقبلية لدوناروما، وهو الأمر الذي حدث عندما جدد بول بوغبا مع يوفنتوس قبل الانضمام لليونايتد.

ويذكر أن عقد دوناروما الحالي ينتهي مع الميلان في يونيو 2018، ويريد الميلان التجديد معه في أقرب وقت لحمايته من الأندية الكبرى التي تتربص به.