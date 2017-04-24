زطشي شرع في لم شمل الفاعلين في محيط الكرة وتفادي سياسة الإقصاء

شرع رئيس الفاف خير الدين زطشي في تجسيد الوعود التي أطلقها قبل أن يعتلي كرسى مبنى دالي إبراهيم والتي أكدها في أول ندوة صحفية عقب خلافته للرئيس السابق روراوة، ومن أهمها لم شمل كل الفاعلين في المحيط الكروي الجزائري وتفادي سياسة الإقصاء وخلق عداوات مع بعض الأطراف، مثلما كان عليه الحال في عهد روراوة، الذي دخل في صراع علني وغير علني مع عديد الشخصيات الكروية، سواء لاعبين قدامى أو مسيرين وهو ما لا يريد زطشي حدوثه في عهدته من خلال شروعه في سياسة فتح الأبواب لكل من باستطاعته تقديم النصائح وما يفيد الكرة الجزائرية مستقبلا.

أكد أنه لا يملك أي عداوة وأبواب الفاف مفتوحة للجميع

رئيس الفاف الذي دخل مباشرة في صلب الموضوع وبعد أن انتهى من القضية التي شغلته وشغلت الرأي العام الجزائري، وهو المدرب الجديد للمنتخب الوطني شرع في سياسة لم الشمل من خلال التأكيد على أنه لا يملك أي عداوة وأنه جاء لخدمة كرة القدم فاتحا أبواب الفاف لكل من باستطاعته تقديم الإضافة وهو ما حدث مع ودادية اللاعبين القدامى بقيادة فرقاني الذي سيسعى لتقديم نصائح وتوجيهات للمدير الفني الجديد تيكانوين لتطوير اللعبة في البلاد.

نحو دعوة اللاعبين الدوليين لشرق البلاد مستقبلا

يتجه رئيس الفاف بحسب مقربين منه إلى تنظيم مأدبة غداء أو عشاء على شرف اللاعبين الدوليين لشرق البلاد والتي قد تكون خلال زيارة المدرب الجديد لوكاس ألكاراز إلى ملعب الشهيد حملاوي، لتفقد الملعب في خطوة مشابهة للتي قام بها في العاصمة بدعوة عدة لاعبين دوليين من الوسط وبعدها في وهران، أين وجه الدعوة لبلومي وحدو وتاسفاوت وعدة لاعبين دوليين من غرب البلاد وهي مبادرة لقيت استحسان العديد منهم وخاصة أولئك الذين كانوا مهمشين في عهد الرئيس السابق والذين أصبحوا يعدون من معارضيه.

تفادي سياسة الإقصاء لا يعني منحهم مناصب في الفاف

السياسة التي شرع رئيس الفاف زطشي في تجسيدها على أرض الواقع بلم شمل كل الفاعلين في الكرة الجزائرية من لاعبين دوليين ومدربين هدفها هو النهوض بالكرة وتوحيد الآراء لخدمتها وليس بالضرورة رؤية هؤلاء الفاعلين في مناصب معينة داخل الفاف، فزطشي بحسب مقربين منه لم يعد بمنح مناصب بل ما قام به يعتبر من باب تفادي ما حدث مع سابقيه في رئاسة الفاف، والترحاب بكل من هو قادر على تقديم الإضافة وتوجيه النصائح والإرشادات لكن ليس بالضرورة شغل منصب معين.

ب-بكوش