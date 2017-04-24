شرط آرسنال قد يؤدي الى فشل إنتقال تشيزني لنابولي !!

اهتم نادي نابولي الإيطالي بالتعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى آرسنال الإنجليزي والمعار حالياً الى صفوف روما الإيطالي .

ويلعب تشيزني مع روما على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي وتألق بشكل كبير مع الجيالوروسي في الفترة الماضية .

وقال موقع GIANLUCA DI MARZIO الإيطالي أن آرسنال يطلب 20 مليون يورو للتفريط في تشيزني بينما ابدى نابولي إستعداده لدفع 10 مليون فقط .

وفي حال لم يوافق آرسنال على التخفيض فإن نابولي قد يتجه للتعاقد مع لوكاس سكوروبسكي حارس إمبولي الإيطالي أو اليكس ميريت حارس مرمى فريق آودينيزي الإيطالي .