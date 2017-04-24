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شرط آرسنال قد يؤدي الى فشل إنتقال تشيزني لنابولي !!

شرط آرسنال قد يؤدي الى فشل إنتقال تشيزني لنابولي !!

By admin
24 أبريل، 2017
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اهتم نادي نابولي الإيطالي بالتعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى آرسنال الإنجليزي والمعار حالياً الى صفوف روما الإيطالي .
ويلعب تشيزني مع روما على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي وتألق بشكل كبير مع الجيالوروسي في الفترة الماضية .
وقال موقع  GIANLUCA DI MARZIO الإيطالي أن آرسنال يطلب 20 مليون يورو للتفريط في تشيزني بينما ابدى نابولي إستعداده لدفع 10 مليون فقط .
وفي حال لم يوافق آرسنال على التخفيض فإن نابولي قد يتجه للتعاقد مع لوكاس سكوروبسكي حارس إمبولي الإيطالي أو اليكس ميريت حارس مرمى فريق آودينيزي الإيطالي .
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