صراع بين عملاقة بريميرليغ على نجم إنتر ميلان

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي تشيلسي دخل بقوة من أجل الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان بريسيتش جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن تشيلسي يستعد لتقدمي عرض قوي في الصيف المقبل يصل إلى 65 مليون يورو من أجل اقناع إنتر ميلان بالتخلي عن اللاعب.

وأضاف التقرير أن تشيلسي يواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد والذي أعلن عن رغبته في ضم اللاعب بعد تحضير عرض يصل غلى 60 مليون يورو.

في المقابل فإن نادي إنتر ميلان يرغب بإدارته الجديدة القيام بصفقة قوية في الصيف المقبل، وذلك دون الاخلال بسياسة اللعب النظيف التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، ولذلك من الممكن أن يوافق النادي على رحيل بريسيتش في حالة تلقيه عرض ضخم.

ويقدم بريسيتش موسم قوي مع إنتر ميلان حيث أنه شارك مع الفريق في 31 مباراة بالدوري الإيطالي أحرز خلالهم عشرة أهداف وتمكن من صناعة ثمانية أهداف آخرين.