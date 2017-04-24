ضربة مُوجعة لليستر سيتي قبل لقاء آرسنال

اُستبعد اللاعب الجامايكي ويس مورغان مدافع فريق ليستر سيتي الإنجليزي من قائمة فريقه لمباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي للإصابة .

ويذكر أن مورغان يعاني من إصابة في آوتار الركبة تعرض لها خلال لقاء آتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا في الأسبوع الماضي .

وكان كريغ شاكسبير مدرب ليستر سيتي أعرب عن أمله في أن تكون إصابة مورجان خفيفة ليشارك في لقاء آرسنال ولكن اللاعب الجامايكي سيغيب عن صفوف الثعالب أمام الجانرز .

ويذكر أن لاعب المنتخ الوطني إسلام سليماني سيغيب عن ليستر سيتي أمام آرسنال للإصابة في الفخذ .