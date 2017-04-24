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ضربة مُوجعة لليستر سيتي قبل لقاء آرسنال

ضربة مُوجعة لليستر سيتي قبل لقاء آرسنال

By admin
24 أبريل، 2017
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اُستبعد اللاعب الجامايكي ويس مورغان مدافع فريق ليستر سيتي الإنجليزي من قائمة فريقه لمباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي للإصابة .
ويذكر أن مورغان يعاني من إصابة في آوتار الركبة تعرض لها خلال لقاء آتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال اوروبا في الأسبوع الماضي .
وكان كريغ شاكسبير مدرب ليستر سيتي أعرب عن أمله في أن تكون إصابة مورجان خفيفة ليشارك في لقاء آرسنال ولكن اللاعب الجامايكي سيغيب عن صفوف الثعالب أمام الجانرز .
ويذكر أن لاعب المنتخ الوطني إسلام سليماني سيغيب عن ليستر سيتي أمام آرسنال للإصابة في الفخذ .
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