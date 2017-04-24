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عبيد يحصل على الإشادة بعد أدائه المميز ضد أنجي

عبيد يحصل على الإشادة بعد أدائه المميز ضد أنجي

By admin
24 أبريل، 2017
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كعادته منذ انطلاق الموسم تميز الدولي الجزائري مهدي عبيد كثيرا في لقاءات فريقه ديجون وقدم مستوى كبيرا مرة أخرى وهذه المرة في لقاء أنجي الذي جرى سهرة السبت، عبيد أسهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحصل مقابل هذه المساهمة على إشادة كبيرة من الإعلام الفرنسي عامة والمقرب من ديجون خاصة، الجزائري حصل عطفا على أدائه على تقييم مميز أيضا وصل لـ7 من عشر من صحيفة ليكيب وهو تقييم جد عالي قد يسمح له بولوج التشكيلة المثالية للجولة والتي سيعلن عنها اليوم الإثنين.

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