غلام بديل مرة أخرى ووضعيته تتعقد أكثر

كما كان متوقعا لم تتحسن وضعية الدولي الجزائري فوزي غلام مع ناديه نابولي، حيث واصل المدرب ساري الاعتماد على زميله إيفان سترينيتش، الذي شارك أساسيا في لقاء ساسولو أمس الأحد ليؤكد أن غلام يعيش أياما سيئة، ومن دون شك فإن بقاء غلام بديلا ليس له علاقة بالمستوى لأن الجزائري أحسن بكثير من زميله الكرواتي، بالعودة للقاء فقد عرف مشاركة غلام بديلا في آخر خمس دقائق حين كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين لهدفين وهي النتيجة النهائية، خسارة نابولي لنقطتين قد تعني خسارته المركز الثاني بشكل نهائي خاصة في حال فوز الخصم روما.

ظهور بدلاء كثر ورحيل غلام يتأكد يوما بعد آخر

جلوس غلام على الدكة وحالة البرود التي باتت تميز علاقته بإدارة ناديه وأيضا بمدرب الفريق ليست الوحيدة التي تؤكد رحيل غلام نهاية الموسم بل أيضا الأخبار الكثيرة المتواترة عن وجهات محتملة له وأيضا بدلاء محتملين له، الصحافة الإيطالية عادت يوم أمس لتؤكد أن السويسري رودريغاز لاعب فولسبورغ بات في رواق جيد من أجل خلافة غلام، خاصة أن فولسبورغ لم يعد يرضي شغفه، الصحافة الإيطالية تكلمت أيضا عن دخول الفرنسي أمافي لاعب أستون فيلا الاهتمامات والذي قد يكون بديلا لغلام.

البي آس جي قد يفوز بخدماته مقابل عشرة ملايين فقط

كشف موقع “باز سبور” الفرنسي يوم أمس أن إدارة باريس سان جرمان مطالبة بحسم صفقة غلام سريعا، الموقع السابق قال أن وضع غلام غير مستقر وسيغادر بكل تأكيد نهاية الموسم، فرغم الحديث عن رحيله مقابل عشرين مليون أورو، إلا أن الصحافة الفرنسية قالت أن الأمر مستبعد وأن قيمة غلام لن تزيد عن عشرة ملايين، موقع “باز سبور” قال أيضا أن غلام لاعب مميز وسيكون مفيدا جدا في حال قدومه، حيث سيقوي الصراع على الجهة اليسرى من الدفاع ما سيرفع من مستوى هذا المركز الذي كان نقطة ضعف طيلة الموسم الحالي.

نيكولو سيتشاريني: ” غلام سيرحل ونابولي سينتدب مدافع قويا”

دائما مع أخبار رحيل غلام، كشف الصحفي الإيطالي في شبكة “ميديا سات ” نيكولو سيتشاريني أن بقاء غلام صار أمر مستبعد جدا، الصحفي الإيطالي قال أن رغبة النادي هي البحث عن بديل قوي وأضاف:” أعتقد أن غلام سيرحل مع نهاية الموسم الحالي، النادي شرع في البحث عن بديل له وسيتعاقد من دون شك مع لاعب كبير ” ويبدو أن الصحافة الإيطالية قد تناست مستويات غلام حتى باتت تؤكد تراجع مستواه وضرورة تسريحه.

بورقعة-ع