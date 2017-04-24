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غوارديولا يجهز لمجزرة في السيتي .. رحيل 6 لاعبين و300 مليون يورو للصفقات الجديدة

غوارديولا يجهز لمجزرة في السيتي .. رحيل 6 لاعبين و300 مليون يورو للصفقات الجديدة

By admin
24 أبريل، 2017
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كشف بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي الانجليزي مؤخرا عن أن عدد من لاعبي الفريق الحاليين سيرحلون بنهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك في تصريحات عقب خسارة السكاي بلوز أمام آرسنال على ملعب ويمبلي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.

ووفقا لعدة صحف منها صحيفة ذاصن فإن اللاعبين المتوقع رحيلهم عن سيتي هم خيسوس نافاس، يايا توريه، جايل كليشي، باكاري سانيا، بابلو زاباليتا وحارس المرمى ويلي كاباييرو.

ولن يرحل الرباعي سيرجيو أغويرو، ديفيد سيلفا، كيفن دي بروين ورحيم سترلينغ حيث مازال يرى غوارديولا أنهم أهم لاعبي فريقه، لكن في نفس الوقت يريد الاسباني تعزيز فريقه ببعض الصفقات الجديدة.

ووفقا للتقارير فإن غوارديولا سيطلب من إدارة ناديه مبلغ 300 مليون يورو لإنفاقها على دعم الفريق بصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر أليكسيس سانشيز نجم هجوم آرسنال هو الاسم الأبرز للإنضمام لسيتي، بالاضافة الى فيرجيل فان دايك قلب دفاع ساوثامبتون، كايل ووكر ظهير أيمن توتنهام، وبنجامين ميندي ظهير أيسر موناكو، وفي خط الوسط يستهدف غوارديولا التعاقد مع كورنتين توليسو نجم ليون.

يذكر أن غوارديولا أنفق 213 مليون يورو الصيف الماضي لضم ليروي ساني، غابرييل جيسوس، جون ستونز، إلكاي غوندوغان ونوليتو.

 

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