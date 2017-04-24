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غوارديولا يدخل الصراع على هدف اليونايتد والبارسا

غوارديولا يدخل الصراع على هدف اليونايتد والبارسا

By admin
24 أبريل، 2017
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دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الصراع الكبير على ضم الظهير الإيفواري المميز سيرجي أوريي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن أورييه سيكون أحد أبطال فترة الانتقالات المقبلة بسبب أهمية هذا المركز ومحاولات الأندية الأوروبية الكبيرة أن تدعمه بالمستقبل.
ناديا برشلونة ومانشستر يونايتد يتابعان أيضاً اللاعب مع سان جيرمان ، ولكن طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا لخدمات اللاعب قد يكون تحولاً في وجهته المقبلة.
أورييه أصبح لاعباً لا يشارك أساسياً مع المدرب الإسباني اوناي إيمري في الموسم الحالي لصالح البلجيكي توماس مونيي.
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