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مونشي يقترب من تولي منصب المدير الرياضي بروما

مونشي يقترب من تولي منصب المدير الرياضي بروما

By admin
24 أبريل، 2017
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يستعد نادي روما الإيطالي في الفترة المقبلة لتعيين الإسباني مونشي كمدير رياضي للنادي .
ويأمل روما في أن ينجح مونشي في جلب صفقات نارية للجيالوروسي في الميركاتو الصيفي المقبل .
وتألق مونشي عندما عمل كمدير رياضي مع إشبيلية الإسباني حيث جلب صفقات قوية ساهمت في تحقيق النجاح للنادي الاندلسي في أخر عشرة سنوات .
وكان مونشي نجح في التعاقد مع داني آلفيش ظهير أيمن يوفنتوس وإيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة وكارلوس باكا مهاجم الميلان وغاري ميدل لاعب فريق انتر ميلان .
كما نجح مونشي اثناء تواجده في إشبيلية في التعاقد مع اللاعب المالي عمر كانوتي نجم المنتخب المالي السابق .
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