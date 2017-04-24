مونشي يقترب من تولي منصب المدير الرياضي بروما

يستعد نادي روما الإيطالي في الفترة المقبلة لتعيين الإسباني مونشي كمدير رياضي للنادي .

ويأمل روما في أن ينجح مونشي في جلب صفقات نارية للجيالوروسي في الميركاتو الصيفي المقبل .

وتألق مونشي عندما عمل كمدير رياضي مع إشبيلية الإسباني حيث جلب صفقات قوية ساهمت في تحقيق النجاح للنادي الاندلسي في أخر عشرة سنوات .

وكان مونشي نجح في التعاقد مع داني آلفيش ظهير أيمن يوفنتوس وإيفان راكيتيتش لاعب فريق برشلونة وكارلوس باكا مهاجم الميلان وغاري ميدل لاعب فريق انتر ميلان .

كما نجح مونشي اثناء تواجده في إشبيلية في التعاقد مع اللاعب المالي عمر كانوتي نجم المنتخب المالي السابق .