ميسي: الفوز على ريال مدريد خطوة هامة نحو اللقب

أكد لونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه أنهى خطوة هامة تجاه لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما فاز برشلونة أمس على ريال مدريد بنتيجة 3-2، بستاد سانتياغو برنابيو، معقل الميرنغي .

وتألق ميسي في مباراة أمس حيث سجل هدفين رائعين، أوصلته إلى الهدف الـ500 مع الفريق في كل المسابقات.

وأقتنص برشلونة صدارة الدوري الإسباني، من ريال مدريد بعدما تعادل الغريمين في النقاط برصيد 75، إلا أن الفريق الكاتلوني متفوق بالأهداف، ويبقى للملكي مباراة مؤجلة أمام سليتا فيغو.

وكتب النجم الأرجنتيني الحاصل على خمس كرات ذهبية، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، أن لاعبي برشلونة ذهبوا إلى سانتياغو برنابيو لتحقيق الفوز، معربًا عن سعادته بالفوز الصعب.

وأضاف ميسي، قائلًا “قمنا بخطوة كبيرة بفوز على ريال مدريد، لكن الطريق مازال طويلًا نحو اللقب”.

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا، يوم الأربعاء فيما يواجه ريال مدريد فريق ديبورتيفو لاكورونيا، في نفس اليوم ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني .