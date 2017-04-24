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ميسي يقترب من الحذاء الذهبي

ميسي يقترب من الحذاء الذهبي

By admin
24 أبريل، 2017
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بعد أن سجل هدفين أمس في شباك ريال مدريد خلال مباراة الكلاسيكو، بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأوفر حظاً بالتتويج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الحالي 2016-2017 الأهداف الكثيفة التي سجلها خلال الفترة الماضية.

وكان ميسي قد تمكن من إحراز هدفين في الكلاسيكو الذي انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياجو برنابيو مساء أمس الأحد، ليرفع رصيده من الأهداف إلى الهدف الحادي والثلاثين في البطولة.

ويعتبر الليو بذلك قد عمق الفارق بينه وبين ملاحقه مهاجم سبورتينج لشبونة باس دوست المنافس الأول له على جائزة الحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف الدوريات الأوروبية في كل موسم.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي قد سيطر وهيمن على الصدارة بـ62 نقطة بعد تسجيله 31 هدفاً في الليجا، في حين جمع دوست 56 نقطة بعد تسجيله 28 هدفاً في الدوري البرتغالي، بينما يأتي نجم بوروسيا دورتموند، الجابوني بير أوباميانج في المركز الثالث بـ54 نقطة من 27 هدفاً.

ومن المتوقع أن يوسع ميسي الفارق خلال المواجهات المتبقية له في الدوري الإسباني كعادته.

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