ميسي يُعادل رقم ألفيش في الكلاسيكو

تمكن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة من مساعد فريقه أمس أمام نظيره ريال مدريد بتسجيل هدفين في ثلاثية فريقه، مانحاً بهم الفوز للكتيبة الكتالونية في كلاسيكو الأرض الذي أقيم على ملعب سانتياجو بيرنابيو وأنتهى بفوز زملاء ميسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليغا الإسبانية.

بهذا الفوز يعادل ميسي رقم لاعب برشلونة السابق ويوفنتوس الحالي البرازيلي دانيل ألفيس الذي فاز في تسع لقاءات على ريال مدريد في السانتياغو برنابيو.

وكان ألفيس قد حقق الفوز مع برشلونة في ملعب ريال مدريد في سبع مناسبات في حين فاز مع ناديه الأسبق إشبيلية في مناسبتين، ويتبقى لميسي فوز واحد لينفرد بهذا الرقم.

وقدم ليونيل ميسي مباراة رائعة للغاية أمام ريال مدريد، بالإضافة إلى تسجيله هدفين إلا أنه لعب دوراً تكتيكياً بحتاً في تشكيلة لويس إنريكي، حيث إنه كان متواجداً في كل مكان بالملعب.

ومن المتوقع أن يشارك ميسي مع فريقه الأربعاء المقبل أمام أوساسونا ببطولة الدوري ضمن جولته الـ34.

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