هني يتجاوز الإصابة ويخطو خطوة عملاقو نحو اللقب

حقق نادي أندرخلت البلجيكي فوزا مهما جدا خطى به عدة خطوات نحو تحقيق اللقب الضائع وهذا بعد أن أطاح ببطل الموسم الماضي ومنافسه الرئيسي على لقب الموسم الحالي أف سي بروج، رفقاء الدولي الجزائري سفيان هني سجلوا هدفين في الشوط الأول عن طريق كل من دندونكر ومبودجي كانا كفيلين بمنحه ثلاث نقاط ليرفع بذلك رصيده لنقطة الـ41 على بعد سبع نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، من جانب أندرلخت شارك هني أساسيا رغم التكهنات الكثيرة بغيابه، حيث تجاوز الجزائري الإصابة التي عانى منها في لقاء المان يونايتد واستطاع اللحاق باللقاء، حيث لعب 87 دقيقة قدم فيها مستوى جيد وساهم فيها في فوز فريقه.

ب-ع