وكيل أنسيني يكشف السبب وراء تجديده مع نابولي

كشف فابيو اندروتي وكيل أعمال لورينزو انسيني لاعب فريق نابولي عن السبب وراء تجديد اللاعب مع الفريق .

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات وكيل انسيني التي أكد من خلالها على ان القلب وليس المال هو السبب في التجديد مع نابولي.

وقال: اللاعب قد أختار البقاء في نابولي بسبب قلبه وليس المال، نحن قد أتفقنا مع الرئيس دي لورينتس على ان نجعله مثل فرانشيسكو توتي لنابولي وهو على الطريق الآن.

وأضاف:لورينزو رمز لأولئك الذين ولدوا في أسرة متواضعة واستطاع الوصول للقمة من خلال خطوات صغيرة، وكان هناك بعض المفاوضات والتصريحات المتبادلة بسبب التجديد ولكن مشروع دي لورينتس كان واضحًا ومحدد بشكل جيد.