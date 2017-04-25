ألكاراز يضع خريطة العمل و سيشرع في جولة أوروبية لملاقاة لاعبي الخضر

سيشرع الناخب الوطني الجديد الإسباني لوكاس ألكاراز بصفة رسمية و ميدانية في عمله على رأس العارضة الفنية للخضر بدءا من تاريخ 30 أفريل القادم، وهذا بعد أن ضبط مع الفاف برنامج العمل الذي سيبدأ في تطبيقه،و ستكون أول مهمة للناخب الوطني من خلال الإشراف على تربص مع منتخب المحليين، والذي سيدوم لغاية 3 ماي، حسبما كشفت عنه أمس، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” في بيان نشرته على موقعها الرسمي ، و ستقدم قائمة موسعة من اللاعبين إلى المدرب الوطني من طرف تقنيي المديرية الفنية الوطنية، الذين برمجوا التربص الأخير لمنتخب المحليين وهي القائمة التي ستدعم ببعض العناصر من فريقي مولودية وهران و مولودية الجزائر وهذا بعد أن عاين التقني الإسباني لقاء الفريقين في البطولة يوم الجمعة الماضي بملعب أحمد زبانة.

جولة أوروبية بعد تربص المحليين لملاقاة المحترفين

في ذات السياق سيشرع ألكاراز بعد نهاية تربص المحليين بداية شهر ماي الداخل في التعرف أكثر فأكثر على مستوى الكرة المحلية والنوادي من خلال متابعة أكبر عدد من اللقاءات في البطولة و الأندية المشاركة ضمن المنافسة الإفريقية كما سيقوم، بدورة أوروبية لملاقاة لاعبي المنتخب الوطني الأول، قصد التحدث معهم وشرح طريقة عمله وما ينتظر العناصر الوطنية ، وذكر بيان الفاف أن ألكاراز سيضع قائمته الموسعة تحسبا لمواعيد شهر جوان المقبل عقب ملاقاته للاعبين المحترفين.

الإسباني أبدى ارتياحه من ظروف العمل المحيطة بالخضر

بعد أن قضى بضعة أيام في الجزائر عقب وصوله يوم الثلاثاء الماضي من أجل توقيع العقد و التعرف على محيط الخضر و الإمكانيات موجودة، أبدى المدرب الوطني ومساعداه ارتياحا لإقامتهم، و للمنشآت التي زاروها أكان في مركز سيدي موسى أو ملعب مصطفى تشاكر، و أخيرا المركب الأولمبي 5 جويلية ،كما تمكن الطاقم الجديد من جمع عدة معلومات حول كرة القدم، والمنتخب الوطني، مما سمح لهم بتسطير برنامج العمل .

جلال.ك