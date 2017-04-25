إدارة ميدسلبرا تسعى للتخلص من قديورة

كشفت تقارير إنجليزية أن إدارة فريق ميدسلبره الإنجليزي بدأت من الآن التفكير في الموسم المقبل وضرورة بناء فريق يعيد النادي للدرجة الممتازة على اعتبار أن الفريق وضع قدما في الدرجة الثانية، لبناء فريق لن يكون إلا بجني بعض الملايين من خلال بعض عمليات البيع، حيث كشفت ذات التقارير أن لاعب الخضر عدلان قديورة سيكون على رأسها وهو الذي مر جانبا ولم يقدم أي مستوى يذكر حتى أنه لم يشارك إلا نادرا برغم المبلغ المدفوع بشأنه عند قدومه نهاية جانفي الماضي .

تسريح قديورة قد يكون في صالحه

تسريح قديورة في نهاية الموسم الحالي قد لا يكون خبرا سيئا لأن الجزائري كان سيبحث عن نفس المخرج بعد أن وجد نفسه خارج التعداد، ولا يستدعى حتى للجلوس على الدكة، كما أن تسريحه قد يتيح له البقاء في البرمير ليغ الموسم المقبل والبحث عن ناد يلعب له أو في أسوأ الأحوال البحث عن نادي في الدرجة الأولى في دوري أوروبي آخر على أن يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية .