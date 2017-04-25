إنريكي يتمنى أن يعتزل ميسي في برشلونة

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه برشلونة للفوز بكلاسيكو الأرض أمام الغريم ريال مدريد مساء الأحد الماضي، انتهت المباراة بفوز العملاق الكتالوني بنتيجة 3-2 على ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية.

كان ذلك الفوز قد أشعل سباق الليجا من جديد حيث خطف البلوجرانا الصدارة بفارق الأهداف في الجولة الـ33 من البطولة.

كان البرغوث الأرجنتيني قد سجل هدف التعادل لفريقه بعد أن تقدم الملكي كما نجح في تسجيل هدف الفوز القاتل بالدقيقة 92 من عمر المباراة ليخطف الثلاث نقاط من قلب مدريد.

وفي تعليق المدرب الإسباني لويس إنريكي على إحتفال ليو قال: “الشخص الوحيد الذي يمكنه شرح ذلك الإحتفال هو ليو، رغبتي بالتأكيد هي أن يُنهي مسيرته مع برشلونة ويبقى هنا حتى يعتزل”.

وأضاف: “تدريب برشلونة وقيادة ليونيل ميسي من الأشياء التي أفخر بها في مسيرتي، هذا شيء أكثر من رائع وأنا سعيد به”.

يذكر أن المدرب صاحب الـ46 عامًا قد أعلن من فترة عن رحيله عن العملاق الكتالوني عقب نهاية الموسم الحالي وذلك بعد تراجع مستوى الفريق مما أدى إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا بدور الـ8 مجددًا.

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