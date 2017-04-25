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بودبوز رابع أحسن مراوغ في فرنسا والـ13 في أوروبا

بودبوز رابع أحسن مراوغ في فرنسا والـ13 في أوروبا

By admin
25 أبريل، 2017
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أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية ترتيبه الخاص لأحسن المراوغين في البطولات الخمس الكبرى، التصنيف الذي أصدر أمس لم يكن تقليديا بأكثر من قام بمراوغات ناجحة بل بنسبة نجاح المراوغات، مقارنة مع عدد المراوغات التي قام بها اللاعب، وهذا ما خدم لاعبا جزائريا. التصنيف الذي ضم مائة لاعب عرف  تواجد لاعب مونبوليي رياض بودبوز الذي حجز لنفسه المركز الـ13 في أقوى خمس بطولات والرابع في فرنسا .

رياض قام بـ78 مراوغة ناجحة فقط لكن من ضمن 141 مراوغة

كما  أشرنا فإن رياض استفاد من نسبة نجاح كل لاعب من  مجمل مراوغاته، فرياض مثلا قام بـ78 مراوغة ناجحة فقط وهو رقم وإن كان جيدا إلا أنه لا يرشحه للتواجد ضمن أحسن مائة مراوغ في العالم، رياض استفاد من قلة مراوغاته في المجمل، حيث قام بـ141 مراوغة منذ بداية الموسم لكن نسبة نجاحه هي التي رفعت مكانته، للتذكير فإن نيمار لاعب البارصا قام بـ 269 مراوغة  فيما قام ألان ماكيمين بـ217 مراوغة لكن رغم ذلك لم يحتلا الريادة .

يهدف للتتويج بلقب أحسن الممرين

أصدرت الرابطة الفرنسية لكرة القدم أمس الإثنين تصنيفها الجديد لأحسن الممررين في الليغ 1، التصنيف الجديد لم يعرف  تحديثا بخصوص أرقام لاعب الخضر رياض بودبوز، الذي مازال ثالثا بثمان تمريرات حاسمة، لكن رغم ذلك فالأرقام المسجلة خدمته، رياض تأخر عن لاعب مرسيليا سانسون بتمريرة واحدة فيما تأخر عن جون ميشال سيري لاعب نيس بتمريرتين ما يعني أنه ليس ببعيد، الصحافة الفرنسية قالت أن بودبوز يمكن أن يقتنص لقب أحسن ممرر لأنه ليس ببعيد ليؤكد  بما لا يدع أي مجال للشك أن موسمه الحالي هو الأحسن على الإطلاق .

ع.بورقعة

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