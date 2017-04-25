روماريو : يجب على ميسي ونيمار أن يحصدا لقب المونديال

أكد البرازيلي رومايو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق أنه يجب على كلا من نيمار دا سيلفا وليو ميسي أن يفوزا بكأس العالم مع منتخبات بلديهما .

وسبق لروماريو أن حقق كأس العالم في عام 1994 مع المنتخب البرازيلي .

ونقل FOX SPORTS تصريحات رومايو والذي قال : يجب على نيمار أن يفوز بكأس العالم مع البرازيل وكذلك نفس الأمر لميسي مع الارجنتين ليسطرا تاريخاً مميزا لهما .

وتابع روماريو : مارادونا علامة مميزة في تاريخ المنتخب الارجنتيني لفوزه بمونديال 1986 مع راقصي التانجو وميسي لاعب رائع ولكنه لم يحقق مع الارجنتين نصف ماحققه مع برشلونة .