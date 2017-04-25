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روماريو : يجب على ميسي ونيمار أن يحصدا لقب المونديال

روماريو : يجب على ميسي ونيمار أن يحصدا لقب المونديال

By admin
25 أبريل، 2017
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أكد البرازيلي رومايو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق أنه يجب على كلا من نيمار دا سيلفا وليو ميسي أن يفوزا بكأس العالم مع منتخبات بلديهما .
وسبق لروماريو أن حقق كأس العالم في عام 1994 مع المنتخب البرازيلي .
ونقل  FOX SPORTS تصريحات رومايو والذي قال : يجب على نيمار أن يفوز بكأس العالم مع البرازيل وكذلك نفس الأمر لميسي مع الارجنتين ليسطرا تاريخاً مميزا لهما .
وتابع روماريو : مارادونا علامة مميزة في تاريخ المنتخب الارجنتيني لفوزه بمونديال 1986 مع راقصي التانجو وميسي لاعب رائع ولكنه لم يحقق مع الارجنتين نصف ماحققه مع برشلونة .
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