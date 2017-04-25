زيدان: لو يلعب الكلاسيكو مرة أخرى لن أغير شيء وفاران تعافى من الإصابة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريـال مدريد الإسباني، أنه واثق في قراراته التي أتخذها خلال الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي اليوم استعدادًا لمباراة ديبورتيفو لاكورونيا بالدوري:” لو يلعب الكلاسيكو مرة أخرى لن اغير شيء، بالفعل ارتكبنا بعض الأخطاء وأنا أول شخص، كنا نتحمل مسئولية المخاطرة في نهاية المباراة.”

وأضاف المدرب الفرنسي:” جاريث بيل تدرب قبل الكلاسيكو بثلاثة ايام بشكل جيد وكان جاهز للمباراة، وجميع اللاعبين كان لديهم الحافز والرغبة للمشاركة في الكلاسيكة وجاريث بيل منهم بطبيعة الحال.”

وتابع:” ليس لدي أي دخل في تجديد عقد إيسكو، نعم لقد صرحت مسبقًا بأنني اريده أن يستمر مع النادي لعدة مواسم قادمة.”

وأخيرًا قال زيدان في تصريحاته:” رافائيل فاران عاد من الإصابة وتدرب بشكل جيد وسيتواجد في قائمة الفريق غدًا، ولكن لم نقرر بعد مشاركته كأساسي في المباراة.”

يذكر أن ريـال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 75 نقطة خلف برشلونة صاحب المركز الأول ومتساويًا معه في النقاط.

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