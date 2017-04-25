سليماني مازال مصابا وسيغيب عن لقاء آرسنال غدا الأربعاء

كشف مدرب ليتسر سيتي غريغ شكسبير أمس الإثنين في ندوة صحفية عقدها تحسبا للقاء آرسنال الذي سيقام غدا أن لاعبه الجزائري إسلام سليماني لن يكون قادرا على المشاركة، إسلام وبحسب مدربه مصاب في الفخذ وعطفا على غيابه عن التدريبات فإنه سيعجز عن اللحاق بهذا اللقاء المهم، وعانى إسلام من ذات الإصابة في الأسابيع الأخيرة حرمته من لقاءت كثيرة أهمها لقاء أتليتيكو في دوري الأبطال .

سليماني لم يتحمل ريتم الدوري الإنجليزي ؟

الحديث عن إصابات سليماني العضلية ليس وليد اللحظة بل انطلق منذ بداية الموسم، لاعب الخضر لم يعان من إصابات في فترة تواجده في سبورتينغ لشبونة طيلة ثلاثة مواسم وعلى عكس ذلك تعرض لإصابات كثيرة في ليستر سيتي ما يؤكد عجزه عن تحمل رتم الدوري الإنجليزي الممتاز وضغط مبارياته الكثيرة، لاعب الخضر سيكون أمام حتميتين إما الارتقاء لمستوى الدوري الإنجليزي خاصة، بدنيا أو الرحيل نهاية الموسم الحالي .

… قد يفضل الانتقال للصين على تكرار موسمه الحالي

بالحديث عن رحيله مازالت الصحافة البريطانية تتكلم عن رحيل بعض نجوم ليستر سيتي الموسم المقبل، وإذا كان انتقال محرز وفاردي لرغبتهما في اللعب لنادي كبير فإن النادي سيسعى للتخلص من بعض الأسماء التي تكلف النادي غاليا من دون تقديم مستوى وأبزرهم سليماني، لاعب شباب بلوزداد مطلوب من بعض الأندية خاصة في الصين وبيعه هناك سيوفر للنادي عائدات مالية ضخمة، كما أنه سيفور لسليماني راتبا لم يكن يحلم به، يذكر أن سليماني سيبلغ من العمر 30 سنة الموسم المقبل ووجب عليه التفكير جيدا في مستقبله المادي .

عزوز.ب